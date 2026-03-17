«Лада» одержала волевую победу над «Амуром» в своём последнем матче регулярного сезона

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.
На 24-й минуте встречи «Амур» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Олег Ли и Кирилл Ураков. «Ладе» удалось сравнять счёт до конца второго периода — шайбы забросили Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилёв. На старте третьего периода тольяттинцы забросили две шайбы подряд — отличились Максим Белоусов и Андрей Обидин. Пятый гол «Лады» забил Иван Савчик.
Этот матч стал для «Лады» заключительным в текущем сезоне. На данный момент тольяттинский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
