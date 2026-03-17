Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Амур, результат матча 17 марта 2026, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Лада» одержала волевую победу над «Амуром» в своём последнем матче регулярного сезона
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.

17 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Ли – 15:28 (5x5)     0:2 Ураков (Филатьев, Балдаев) – 24:00 (5x5)     1:2 Кугрышев (Чивилёв) – 32:06 (5x5)     2:2 Чивилёв (Кугрышев) – 39:35 (5x5)     3:2 Белоусов (Чивилёв, Кугрышев) – 41:20 (5x5)     4:2 Обидин – 42:09 (5x5)     5:2 Савчик (Обидин, Юрчо) – 55:42 (5x5)    

На 24-й минуте встречи «Амур» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Олег Ли и Кирилл Ураков. «Ладе» удалось сравнять счёт до конца второго периода — шайбы забросили Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилёв. На старте третьего периода тольяттинцы забросили две шайбы подряд — отличились Максим Белоусов и Андрей Обидин. Пятый гол «Лады» забил Иван Савчик.

Этот матч стал для «Лады» заключительным в текущем сезоне. На данный момент тольяттинский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android