«Лада» одержала волевую победу над «Амуром» в своём последнем матче регулярного сезона

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.

На 24-й минуте встречи «Амур» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Олег Ли и Кирилл Ураков. «Ладе» удалось сравнять счёт до конца второго периода — шайбы забросили Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилёв. На старте третьего периода тольяттинцы забросили две шайбы подряд — отличились Максим Белоусов и Андрей Обидин. Пятый гол «Лады» забил Иван Савчик.

Этот матч стал для «Лады» заключительным в текущем сезоне. На данный момент тольяттинский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

