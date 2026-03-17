Дамир Шарипзянов установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. Это очко стало для Шарипзянова 66-м в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 20:34 (5x4)     1:1 Улле (Сотишвили, Усов) – 22:32 (5x5)     1:2 Фьоре (Окулов, Лажуа) – 22:49 (5x5)     1:3 Потуральски – 26:21 (5x5)    

Шарипзянов превзошёл рекорд результативности защитников, установленный Крисом Ли в сезоне-2016/2017.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 65 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Шарипзянова 300 (84+216) очков в 610 матчах.

