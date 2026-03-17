Все игроки «Авангарда» вышли на лёд, чтобы поздравить Шарипзянова с рекордом КХЛ

Все игроки «Авангарда» вышли на лёд, чтобы поздравить Шарипзянова с рекордом КХЛ
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с минским «Динамо». Это очко стало для Шарипзянова 66-м в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 20:34 (5x4)     1:1 Улле (Сотишвили, Усов) – 22:32 (5x5)     1:2 Фьоре (Окулов, Лажуа) – 22:49 (5x5)     1:3 Потуральски – 26:21 (5x5)    

На первой минуте второго периода Шарипзянов поучаствовал в голе Максима Лажуа в большинстве. Сразу после заброшенной шайбы все игроки «Авангарда» вышли на лёд, чтобы поздравить защитника с рекордом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 65 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Шарипзянова 300 (84+216) очков в 610 матчах.

