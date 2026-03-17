Все игроки «Авангарда» вышли на лёд, чтобы поздравить Шарипзянова с рекордом КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с минским «Динамо». Это очко стало для Шарипзянова 66-м в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.
На первой минуте второго периода Шарипзянов поучаствовал в голе Максима Лажуа в большинстве. Сразу после заброшенной шайбы все игроки «Авангарда» вышли на лёд, чтобы поздравить защитника с рекордом.
В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 65 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Шарипзянова 300 (84+216) очков в 610 матчах.
- 17 марта 2026
