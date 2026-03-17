«Это не тот результат, который мы все ждали». Черкас — о выступлении СКА в регулярке КХЛ

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас поделился ожиданиями от игры армейского клуба в предстоящем Кубке Гагарина.

– Как думаете, могут ли для нынешнего СКА удобные соперники в первом раунде быть?

– Я думаю, что здесь какой бы соперник ни попал бы, СКА абсолютно спокойно с ними играет: или на «Северсталь», или Минск, тот же ЦСКА… Ну, как бы я так не могу с уверенностью сказать, но мне кажется, просто если посчитать очные матчи, мне кажется, у СКА даже преимущество будет среди этих команд. Ну, ниже шестого места команда не опустится всё равно.

– В прошлом сезоне заняли седьмое место. Получается, СКА улучшился?

– Если мы сравниваем прошлый сезон и этот сезон, то я думаю, что улучшения никакого нет с точки зрения результата. А вот как команда сыграет в плей-офф… Разницы между седьмым и шестым местом нет никакой. Это не улучшение результата, это не тот результат, который мы все ждали от СКА. Но сейчас наступает плей-офф. И вот как СКА сыграет в плей-офф, тогда уже можно и сказать: этот сезон лучше, или хуже, или такой же, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».