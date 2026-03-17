Дамир Шарипзянов высказался после установления нового бомбардирского рекорда КХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал свой бомбардирский рекорд КХЛ. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче с минским «Динамо» и установил новый рекорд результативности для защитников КХЛ за один регулярный сезон. В текущей регулярке на счету Шарипзянова 66 очков.

17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
3 : 3
Авангард
Омск
0:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 20:34 (5x4)     1:1 Улле (Сотишвили, Усов) – 22:32 (5x5)     1:2 Фьоре (Окулов, Лажуа) – 22:49 (5x5)     1:3 Потуральски – 26:21 (5x5)     2:3 Галиев (Шипачёв, Диц) – 40:55 (5x4)     3:3 Смит (Пинчук, Энас) – 44:17 (5x4)    

«Да, согласен, что гора с плеч упала. Рад, что работа, которую проделывал весь сезон, проделывал много лет, возвращается и окупается. Спасибо организации, клубу, партнёрам, родителям, жене и детям, что я здесь, без них бы ничего не было», — сказал Шарипзянов в эфире КХЛ ТВ.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 65 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами.

