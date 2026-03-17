Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и уступило «Авангарду» в овертайме

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.
К 27-й минуте встречи «Авангард» вёл со счётом 3:1. За минчан отличился Ксавье Улле, а в составе омского клуба голами отметились Максим Лажуа, Джованни Фьоре и Эндрю Потуральски. Результативную передачу на свой счёт записал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и установил новый рекорд КХЛ по очкам игроков обороны за регулярный чемпионат. В начале третьего периода «Динамо» сравняло счёт благодаря двум голам в большинстве — отличились Станислав Галиев и Тай Смит. В овертайме победу праздновали гости благодаря дублю Потуральски.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 17 марта 2026
