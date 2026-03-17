Динамо Мн — Авангард, результат матча 17 марта 2026, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и уступило «Авангарду» в овертайме
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 20:34 (5x4)     1:1 Улле (Сотишвили, Усов) – 22:32 (5x5)     1:2 Фьоре (Окулов, Лажуа) – 22:49 (5x5)     1:3 Потуральски – 26:21 (5x5)     2:3 Галиев (Шипачёв, Диц) – 40:55 (5x4)     3:3 Смит (Пинчук, Энас) – 44:17 (5x4)     3:4 Потуральски (Чистяков, Волков) – 61:19    

К 27-й минуте встречи «Авангард» вёл со счётом 3:1. За минчан отличился Ксавье Улле, а в составе омского клуба голами отметились Максим Лажуа, Джованни Фьоре и Эндрю Потуральски. Результативную передачу на свой счёт записал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и установил новый рекорд КХЛ по очкам игроков обороны за регулярный чемпионат. В начале третьего периода «Динамо» сравняло счёт благодаря двум голам в большинстве — отличились Станислав Галиев и Тай Смит. В овертайме победу праздновали гости благодаря дублю Потуральски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

