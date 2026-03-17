Матч-центр:
Хоккей Новости

«Стыдно за игру». Главный тренер «Амура» — о поражении от «Лады»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в гостевом матче с «Ладой» (2:5), в котором хабаровский клуб вёл со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Ли – 15:28 (5x5)     0:2 Ураков (Филатьев, Балдаев) – 24:00 (5x5)     1:2 Кугрышев (Чивилёв) – 32:06 (5x5)     2:2 Чивилёв (Кугрышев) – 39:35 (5x5)     3:2 Белоусов (Чивилёв, Кугрышев) – 41:20 (5x5)     4:2 Обидин – 42:09 (5x5)     5:2 Савчик (Обидин, Юрчо) – 55:42 (5x5)    

«Если честно, мне за игру стыдно. Если брать вообще игру, то начали хорошо, 30 минут играли… Не хочу обидеть соперника, но они к нам в зону приезжали по большим праздникам. А потом мы начинаем себе позволять разные вольности. И если, опять же, брать эту игру и проецировать на сезон, то у нас в этой игре целый сезон и получился. Мы не имеем права так играть. У нас опытная команда, мы допускаем такие ошибки, такие вольности. Мне было стыдно, честно. Я стоял в третьем периоде и ждал, быстрее бы закончилась игра. Самое плохое в этой ситуации, что наши болельщики этого не заслужили. Они поддерживали нас весь сезон, собирали аншлаги в Хабаровске, и такое отношение… Мне это очень не понравилось», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.

