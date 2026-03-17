«Стыдно за игру». Главный тренер «Амура» — о поражении от «Лады»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в гостевом матче с «Ладой» (2:5), в котором хабаровский клуб вёл со счётом 2:0.
«Если честно, мне за игру стыдно. Если брать вообще игру, то начали хорошо, 30 минут играли… Не хочу обидеть соперника, но они к нам в зону приезжали по большим праздникам. А потом мы начинаем себе позволять разные вольности. И если, опять же, брать эту игру и проецировать на сезон, то у нас в этой игре целый сезон и получился. Мы не имеем права так играть. У нас опытная команда, мы допускаем такие ошибки, такие вольности. Мне было стыдно, честно. Я стоял в третьем периоде и ждал, быстрее бы закончилась игра. Самое плохое в этой ситуации, что наши болельщики этого не заслужили. Они поддерживали нас весь сезон, собирали аншлаги в Хабаровске, и такое отношение… Мне это очень не понравилось», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.
