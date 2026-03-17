Десятков: по окончании сезона у «Лады» будут трёхнедельные тренировочные сборы

Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвёл итоги заключительного матча тольяттинской команды в регулярном чемпионате КХЛ с «Амуром» (5:2).

«У нас уже, как говорится, такое безобразное начало матчей входит в традицию. Наверное, это и наша вина. Дали возможность ребятам где-то. Думали, что они сами смогут ментально подготовиться к заключительной игре, порадовать болельщиков. Но пришлось после первого периода, если честно, очень серьёзно и достаточно жёстко разговаривать на повышенных тонах. Чего, конечно, не хотелось бы делать. Парни молодцы, выстояли моменты определённые: начали ловить на себя шайбу, переворачивать ход игры и довели дело до победы. Порадовали болельщиков, себя немного утешили.

Команда будет отпущена в краткосрочный отпуск, он будет зависеть от результатов двух молодёжных команд. После окончания сезона будут проведены сборы во всех трёх клубах с привлечением молодых перспективных игроков. Сборы продлятся не менее трёх недель в Тольятти. Всё зависит от возможностей дворца по льду», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.