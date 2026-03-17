Райан Спунер выведен из списка травмированных минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Форвард получил повреждение по ходу выездного матча с «Сочи» 25 февраля.

34-летний канадец стал игроком минского «Динамо» в конце января 2026 года. В текущем сезоне Спунер выступал за «Шанхайских Драконов», а в начале января подписал контракт со швейцарским хоккейным клубом «Лозанна», за который сыграл шесть встреч. За китайский клуб Спунер провёл 31 игру, в которой набрал 20 (5+15) очков.

За минчан Райан провёл восемь матчей и заработал 9 (0+9) очков. Всего в КХЛ на счету Спунера 300 (86+214) очков в 375 встречах.

Комментарии
