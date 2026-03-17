Ги Буше: «Авангард» не вышел на игру, как планировали. В перерыве поговорили

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в гостевом матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ) и отметил слабый старт встречи.

«В первом периоде не получилось выйти на игру, как планировали. Мы заняли второе место на Востоке, конечно, сейчас не будет большой разницы для нас, кто будет внизу, кто будет нашим соперником. Понимаем, что «Локомотив» в последующих раундах может получить преимущество своего льда в серии, если мы на них выйдем.

После первого периода поговорили, важно было, чтобы ребята поняли, что мы должны продолжать работать по нашим привычкам. А наши привычки — это выигранная борьба за шайбы. И второй период мы провели отлично, могла забить и пять голов, Александр Волков мог забить, наши звенья здорово проводили смены. В третьем периоде, к сожалению, получили удаления, ушла энергия, пропустили в меньшинстве, хотя понимали и знали, против кого будем играть. Но дальше перезагрузились и играли так, как должны были. Хочу отметить вратаря соперника, Фукале играл отлично, вытащил много моментов. В целом отличная получилась игра», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.