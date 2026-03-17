Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: «Авангард» не вышел на игру, как планировали. В перерыве поговорили

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в гостевом матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ) и отметил слабый старт встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 20:34 (5x4)     1:1 Улле (Сотишвили, Усов) – 22:32 (5x5)     1:2 Фьоре (Окулов, Лажуа) – 22:49 (5x5)     1:3 Потуральски – 26:21 (5x5)     2:3 Галиев (Шипачёв, Диц) – 40:55 (5x4)     3:3 Смит (Пинчук, Энас) – 44:17 (5x4)     3:4 Потуральски (Чистяков, Волков) – 61:19    

«В первом периоде не получилось выйти на игру, как планировали. Мы заняли второе место на Востоке, конечно, сейчас не будет большой разницы для нас, кто будет внизу, кто будет нашим соперником. Понимаем, что «Локомотив» в последующих раундах может получить преимущество своего льда в серии, если мы на них выйдем.

После первого периода поговорили, важно было, чтобы ребята поняли, что мы должны продолжать работать по нашим привычкам. А наши привычки — это выигранная борьба за шайбы. И второй период мы провели отлично, могла забить и пять голов, Александр Волков мог забить, наши звенья здорово проводили смены. В третьем периоде, к сожалению, получили удаления, ушла энергия, пропустили в меньшинстве, хотя понимали и знали, против кого будем играть. Но дальше перезагрузились и играли так, как должны были. Хочу отметить вратаря соперника, Фукале играл отлично, вытащил много моментов. В целом отличная получилась игра», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и уступило «Авангарду» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android