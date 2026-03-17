«У нас невероятная команда». Ги Буше отреагировал на установление Шарипзяновым рекорда КХЛ
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил то, что Дамир Шарипзянов установил новый бомбардирский рекорд среди защитников за сезон в КХЛ. Игрок обороны набрал 66-е очко в матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 20:34 (5x4) 1:1 Улле (Сотишвили, Усов) – 22:32 (5x5) 1:2 Фьоре (Окулов, Лажуа) – 22:49 (5x5) 1:3 Потуральски – 26:21 (5x5) 2:3 Галиев (Шипачёв, Диц) – 40:55 (5x4) 3:3 Смит (Пинчук, Энас) – 44:17 (5x4) 3:4 Потуральски (Чистяков, Волков) – 61:19
«Мы очень рады за Шарпи, это большое достижение — переписать рекорд КХЛ по очкам для защитников. Он невероятный лидер и одноклубник, отличный человек, здорово, что сегодня ему удалось это сделать в первой половине игры, сбросил с плеч нагрузку. У нас невероятная команда, много всего было в сезоне, тот же Окулов проводит лучший сезон в карьере. И мы рады, что можем продолжать развиваться, как команда, делать то, что мы делали и строить коллектив», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 17 марта 2026
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:33
-
22:29
-
22:15
-
22:00
-
21:42
-
21:15
-
20:50
-
20:22
-
20:08
-
20:08
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:25
-
18:12
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:44
-
15:30
-
15:18
-
15:05
-
14:53
-
14:40
-
14:17
-
13:59