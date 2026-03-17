«У нас невероятная команда». Ги Буше отреагировал на установление Шарипзяновым рекорда КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил то, что Дамир Шарипзянов установил новый бомбардирский рекорд среди защитников за сезон в КХЛ. Игрок обороны набрал 66-е очко в матче с минским «Динамо» (4:3 ОТ).

«Мы очень рады за Шарпи, это большое достижение — переписать рекорд КХЛ по очкам для защитников. Он невероятный лидер и одноклубник, отличный человек, здорово, что сегодня ему удалось это сделать в первой половине игры, сбросил с плеч нагрузку. У нас невероятная команда, много всего было в сезоне, тот же Окулов проводит лучший сезон в карьере. И мы рады, что можем продолжать развиваться, как команда, делать то, что мы делали и строить коллектив», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.