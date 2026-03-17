«Вытянули тяжёлый матч, Фукале нам помогал». Квартальнов — о поражении минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче с «Авангардом» (3:4 ОТ), в котором белорусская команда отыгралась со счёта 1:3.

«Хоть и забили, но провели слабый второй период. Нас в простых вещах соперник обыгрывал, проиграли борьбу, много шайб теряли в средней зоне. Обычно у нас вторые периоды поинтереснее. Но парни молодцы, не сдались, забили в большинстве голы. Фукале нам помогал, однако и их вратарь неплохо сыграл.

У нас многое не получалось у звена лидеров, нашего первого звена, но они забили важный третий гол. У нас команда, мы готовимся к важным матчам, во главе угла стоит просто команда. Вытянули такой тяжёлый матч с хорошим соперником, я ребят поблагодарил после игры. В третьем периоде стали лучше бороться, поправили простые вещи, стали зарабатывать удаления. Ничего сверхъестественного не говорили. Я рад тому, как мы выглядели в двух последних матчах с хорошими соперниками», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.