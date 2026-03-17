Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вытянули тяжёлый матч, Фукале нам помогал». Квартальнов — о поражении минского «Динамо»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче с «Авангардом» (3:4 ОТ), в котором белорусская команда отыгралась со счёта 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 20:34 (5x4)     1:1 Улле (Сотишвили, Усов) – 22:32 (5x5)     1:2 Фьоре (Окулов, Лажуа) – 22:49 (5x5)     1:3 Потуральски – 26:21 (5x5)     2:3 Галиев (Шипачёв, Диц) – 40:55 (5x4)     3:3 Смит (Пинчук, Энас) – 44:17 (5x4)     3:4 Потуральски (Чистяков, Волков) – 61:19    

«Хоть и забили, но провели слабый второй период. Нас в простых вещах соперник обыгрывал, проиграли борьбу, много шайб теряли в средней зоне. Обычно у нас вторые периоды поинтереснее. Но парни молодцы, не сдались, забили в большинстве голы. Фукале нам помогал, однако и их вратарь неплохо сыграл.

У нас многое не получалось у звена лидеров, нашего первого звена, но они забили важный третий гол. У нас команда, мы готовимся к важным матчам, во главе угла стоит просто команда. Вытянули такой тяжёлый матч с хорошим соперником, я ребят поблагодарил после игры. В третьем периоде стали лучше бороться, поправили простые вещи, стали зарабатывать удаления. Ничего сверхъестественного не говорили. Я рад тому, как мы выглядели в двух последних матчах с хорошими соперниками», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android