«Вытянули тяжёлый матч, Фукале нам помогал». Квартальнов — о поражении минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении в матче с «Авангардом» (3:4 ОТ), в котором белорусская команда отыгралась со счёта 1:3.
«Хоть и забили, но провели слабый второй период. Нас в простых вещах соперник обыгрывал, проиграли борьбу, много шайб теряли в средней зоне. Обычно у нас вторые периоды поинтереснее. Но парни молодцы, не сдались, забили в большинстве голы. Фукале нам помогал, однако и их вратарь неплохо сыграл.
У нас многое не получалось у звена лидеров, нашего первого звена, но они забили важный третий гол. У нас команда, мы готовимся к важным матчам, во главе угла стоит просто команда. Вытянули такой тяжёлый матч с хорошим соперником, я ребят поблагодарил после игры. В третьем периоде стали лучше бороться, поправили простые вещи, стали зарабатывать удаления. Ничего сверхъестественного не говорили. Я рад тому, как мы выглядели в двух последних матчах с хорошими соперниками», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 17 марта 2026
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:33
-
22:29
-
22:15
-
22:00
-
21:42
-
21:15
-
20:50
-
20:22
-
20:08
-
20:08
-
19:55
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:25
-
18:12
-
18:00
-
17:40
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:44
-
15:30
-
15:18
-
15:05
-
14:53
-
14:40
-
14:17
-
13:59