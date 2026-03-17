Квартальнов: пусть попробуют перекрыть лидеров «Динамо» в плей-офф. Они ребята интересные

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что соперникам будет тяжело справиться с лидерами белорусского клуба.

«Ребята, играющие в первом звене, умеют играть, на протяжении всего сезона они это показывают. Хотя их всегда перекрывают. Может, был не их день сегодня. Пусть попробуют их перекрыть в плей-офф, они у нас ребята такие, интересные», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Благодаря одному набранному очку в матче с омским «Авангардом» минское «Динамо» поднялось на второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. На данный момент соперником белорусского клуба по первому раунду является «Торпедо».

