Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Леон Драйзайтль выбыл из-за травмы до конца регулярного сезона НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль пропустит остаток регулярного сезона, сообщает пресс-служба канадского клуба. Немецкий форвард получил травму нижней части тела в первом периоде матча с «Нэшвилл Предаторз» 15 марта.

На четвёртой минуте встречи с «Нэшвиллом» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта. Всего в матче немец провёл чуть больше трёх минут и не выходил на площадку после первого периода.

На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.

