Коннор Макдэвид высказался о потере Леона Драйзайтля до конца регулярного сезона

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о травме партнёра по команде Леона Драйзайтля, из-за которой он пропустит остаток регулярного сезона НХЛ.

«Будет непросто заполнить образовавшуюся пустоту. У нас много парней, которые могут быть лидерами. У нас много разных игроков, которые могут повлиять на ход игры. Очевидно, что у него это влияние очень велико. Неважно, играет Леон или нет. В это время года нам нужны лидеры, и нам нужно, чтобы наша команда была энергичной и активной, независимо от того, играет он или нет», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.