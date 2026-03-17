Результаты матчей КХЛ на 17 марта 2026 года

Сегодня, 17 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 17 марта 2026 года:

«Лада» – «Амур» — 5:2;

«Динамо» Мн – «Авангард» — 3:4 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 96 очками после 67 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 105 очков после 66 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.