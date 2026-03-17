Результаты матчей ВХЛ на 17 марта 2026 года

Сегодня, 17 марта, прошёл один матч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Динамо» СПб – ХК «Тамбов» — 1:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 106 очков в 62 матчах. Второе место занимает «Югра» со 101 очком после 62 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (93 очка в 61 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.