«Монреаль» одолел «Бостон» в овертайме, Иван Демидов очков не набрал

В ночь с 17 на 18 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился. Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов также очков не набрал.

В составе «Канадиенс» отличились Ник Судзуки, Джош Андерсон и Коул Кофилд на последней минуте овертайма. Автором обеих заброшенных шайб «Брюинз» стал Павел Заха.

