«Монреаль» одолел «Бостон» в овертайме, Иван Демидов очков не набрал
В ночь с 17 на 18 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 02:22 (pp) 1:1 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 10:31 1:2 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 25:41 2:2 Андерсон (Хатсон, Галлахер) – 33:15 3:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 64:38
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился. Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов также очков не набрал.
В составе «Канадиенс» отличились Ник Судзуки, Джош Андерсон и Коул Кофилд на последней минуте овертайма. Автором обеих заброшенных шайб «Брюинз» стал Павел Заха.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
