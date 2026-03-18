Монреаль Канадиенс — Бостон Брюинз, результат матча 18 марта 2026, счет 3:2 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» одолел «Бостон» в овертайме, Иван Демидов очков не набрал
В ночь с 17 на 18 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 02:22 (pp)     1:1 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 10:31     1:2 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 25:41     2:2 Андерсон (Хатсон, Галлахер) – 33:15     3:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 64:38    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился. Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов также очков не набрал.

В составе «Канадиенс» отличились Ник Судзуки, Джош Андерсон и Коул Кофилд на последней минуте овертайма. Автором обеих заброшенных шайб «Брюинз» стал Павел Заха.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
