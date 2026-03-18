23 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто»
Поделиться
В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Шенн (Ритчи, Барзал) – 04:15 (pp) 0:2 Ритчи (Барзал, Шефер) – 09:43 (pp) 1:2 Лоренц (Гру) – 24:40 1:3 Хейнеман (Деанджело, Барзал) – 31:57
Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%).
В составе «Мэйпл Лифс» отличился Стивен Лоренц, за «островитян» забивали Брэйден Шенн, Калум Ритчи и Эмиль Хейнеман.
«Айлендерс» выиграли четвёртый матч регулярного сезона НХЛ из последних пяти.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
