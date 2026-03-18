Торонто Мэйпл Лифс — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 18 марта 2026, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

23 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто»
В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Шенн (Ритчи, Барзал) – 04:15 (pp)     0:2 Ритчи (Барзал, Шефер) – 09:43 (pp)     1:2 Лоренц (Гру) – 24:40     1:3 Хейнеман (Деанджело, Барзал) – 31:57    

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%).

В составе «Мэйпл Лифс» отличился Стивен Лоренц, за «островитян» забивали Брэйден Шенн, Калум Ритчи и Эмиль Хейнеман.

«Айлендерс» выиграли четвёртый матч регулярного сезона НХЛ из последних пяти.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
