23 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто»

В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 23 из 24 бросков в створ (95,83%).

В составе «Мэйпл Лифс» отличился Стивен Лоренц, за «островитян» забивали Брэйден Шенн, Калум Ритчи и Эмиль Хейнеман.

«Айлендерс» выиграли четвёртый матч регулярного сезона НХЛ из последних пяти.

