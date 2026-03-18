«Коламбус» уверенно переиграл «Каролину», Свечников забил после передачи Никишина
В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марчмент (Койл, Фантилли) – 05:25 (pp) 2:0 Койл (Фантилли, Веренски) – 19:05 (pp) 2:1 Свечников (Элерс, Никишин) – 34:05 3:1 Хайнен (Койл, Силлинджер) – 37:29 4:1 Матейчук (Монахан) – 38:03 5:1 Оливье (Койл, Силлинджер) – 47:38
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором единственной заброшенной шайбы своей команды, защитник Александр Никишин отметился в этом эпизоде результативной передачей. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов и его одноклубник нападающий Кирилл Марченко очков не набрали.
Авторами голов «Блю Джекетс» стали Мэйсон Марчмент, Чарли Койл, Дэнтон Хайнен, Дентон Матейчук и Мэтью Оливье.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
