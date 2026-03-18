Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Каролина Харрикейнз, результат матча 18 марта 2026, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Коламбус» уверенно переиграл «Каролину», Свечников забил после передачи Никишина
Комментарии

В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Марчмент (Койл, Фантилли) – 05:25 (pp)     2:0 Койл (Фантилли, Веренски) – 19:05 (pp)     2:1 Свечников (Элерс, Никишин) – 34:05     3:1 Хайнен (Койл, Силлинджер) – 37:29     4:1 Матейчук (Монахан) – 38:03     5:1 Оливье (Койл, Силлинджер) – 47:38    

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором единственной заброшенной шайбы своей команды, защитник Александр Никишин отметился в этом эпизоде результативной передачей. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов и его одноклубник нападающий Кирилл Марченко очков не набрали.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Мэйсон Марчмент, Чарли Койл, Дэнтон Хайнен, Дентон Матейчук и Мэтью Оливье.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android