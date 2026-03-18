«Коламбус» уверенно переиграл «Каролину», Свечников забил после передачи Никишина

В ночь с 17 на 18 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором единственной заброшенной шайбы своей команды, защитник Александр Никишин отметился в этом эпизоде результативной передачей. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов и его одноклубник нападающий Кирилл Марченко очков не набрали.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Мэйсон Марчмент, Чарли Койл, Дэнтон Хайнен, Дентон Матейчук и Мэтью Оливье.

