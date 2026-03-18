Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Чикаго Блэкхоукс — Миннесота Уайлд, результат матча 18 марта, счет 3:4 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Тарасенко и передача Капризова помогли «Минесоте» обыграть в овертайме «Чикаго»
В ночь с 17 на 18 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесота Уайлд». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 06:17     0:2 Юханссон (Маккэррон, Бродин) – 07:58     1:2 Кревьер (Назар, Кайзер) – 10:47     1:3 Тарасенко (Юханссон, Фэйбер) – 18:30 (pp)     2:3 Грин (Бедард, Кревьер) – 34:35     3:3 Назар (Бедард, Левшунов) – 58:20     3:4 Цуккарелло (Юханссон, Фэйбер) – 63:09    

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, в активе его одноклубника Кирилла Капризова результативная передача. Белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов оформил ассист. Нападающие Илья Михеев («Блэкхоукс»), Данила Юров и Яков Тренин (оба — «Уайлд») очков не набрали.

За гостей также забивали Райан Хартман, Маркус Юханссон и Матс Цуккарелло в овертайме. Голы чикагцев на счету Луиса Кревьера, Райана Грина и Фрэнка Назара.

