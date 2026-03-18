Гол Тарасенко и передача Капризова помогли «Минесоте» обыграть в овертайме «Чикаго»
В ночь с 17 на 18 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесота Уайлд». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 06:17 0:2 Юханссон (Маккэррон, Бродин) – 07:58 1:2 Кревьер (Назар, Кайзер) – 10:47 1:3 Тарасенко (Юханссон, Фэйбер) – 18:30 (pp) 2:3 Грин (Бедард, Кревьер) – 34:35 3:3 Назар (Бедард, Левшунов) – 58:20 3:4 Цуккарелло (Юханссон, Фэйбер) – 63:09
Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, в активе его одноклубника Кирилла Капризова результативная передача. Белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов оформил ассист. Нападающие Илья Михеев («Блэкхоукс»), Данила Юров и Яков Тренин (оба — «Уайлд») очков не набрали.
За гостей также забивали Райан Хартман, Маркус Юханссон и Матс Цуккарелло в овертайме. Голы чикагцев на счету Луиса Кревьера, Райана Грина и Фрэнка Назара.
