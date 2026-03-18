«Эдмонтон» с ассистом Макдэвида обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ. У россиян — три очка

Утром, 18 марта, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

Авторами голов у хозяев в сегодняшнем матче стали Зак Хайман, Макс Джонс, Коннор Мёрфи и Райан Ньюджент-Хопкинс, а также российский нападающий Василий Подколзин. Звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид поучаствовал лишь в одной из шайб, отметившись ассистом.

У гостей голами отличились Павол Регенда, Кифер Шервуд (1+1) и российский защитник Дмитрий Орлов (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.