Эдмонтон Ойлерз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 18 марта 2026, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» с ассистом Макдэвида обыграл «Сан-Хосе» в НХЛ. У россиян — три очка
Утром, 18 марта, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Орлов (Веннберг, Шервуд) – 07:24     1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 10:00 (pp)     2:1 Мёрфи (Дикинсон, Рословик) – 11:15     3:1 Подколзин (Хенрик) – 14:18     3:2 Регенда (Ферраро, Годетт) – 28:17     3:3 Шервуд (Орлов) – 34:36     4:3 Джонс (Хенрик, Фредерик) – 44:49     5:3 Хайман (Савуа, Экхольм) – 48:12    

Авторами голов у хозяев в сегодняшнем матче стали Зак Хайман, Макс Джонс, Коннор Мёрфи и Райан Ньюджент-Хопкинс, а также российский нападающий Василий Подколзин. Звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид поучаствовал лишь в одной из шайб, отметившись ассистом.

У гостей голами отличились Павол Регенда, Кифер Шервуд (1+1) и российский защитник Дмитрий Орлов (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Коннор Макдэвид подрался в НХЛ! Это не шутка!
Видео
Коннор Макдэвид подрался в НХЛ! Это не шутка!
