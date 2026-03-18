Ванкувер Кэнакс – Флорида Пантерз, результат матча 18 марта 2026, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» уступила в гостях «Ванкуверу», Бобровский отразил 17 бросков
В ночь с 17 на 18 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арене» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Петтерссон (Росси, Бёзер) – 03:49 (pp)     1:1 Ткачук (Вераге) – 11:41     2:1 Петтерссон (Бёзер, Росси) – 13:40 (pp)     3:1 Росси (Бёзер, Эгрен) – 17:46     3:2 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 31:28     4:2 Рятю (Кейн, Петтерссон) – 34:27     5:2 О'Коннор (Карлссон, Вилландер) – 54:25    

В составе хозяев шайбы забросили Элиас Петтерссон (2), Марко Росси, Аату Рятю и Дрю О'Коннор.

В составе гостей голы записали на свой счёт Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 22 (77.27%).

В следующей встрече «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 марта, а «Флорида Пантерз» в этот же день встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

