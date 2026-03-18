«Флорида» уступила в гостях «Ванкуверу», Бобровский отразил 17 бросков

В ночь с 17 на 18 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арене» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Элиас Петтерссон (2), Марко Росси, Аату Рятю и Дрю О'Коннор.

В составе гостей голы записали на свой счёт Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 22 (77.27%).

В следующей встрече «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 марта, а «Флорида Пантерз» в этот же день встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».