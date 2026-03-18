Хет-трик и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть в гостях «Сиэтл»

В ночь с 17 на 18 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.
Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.
Помимо Кучерова, голами в составе гостей отметились Гейдж Гонсалвес, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель.
У хозяев заброшенные шайбы на счету Бобби Макманна и Джареда Макканна.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 бросков (88,24%).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Свои следующие матчи команды проведут 20 марта в гостях: «Сиэтл Кракен» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Ванкувер Кэнакс».
