Сергей Бобровский установил рекорд среди российских вратарей в НХЛ всех времён

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил 17 сейвов в проигранном матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:5) и вошёл в историю НХЛ среди соотечественников.
Для Бобровского это был 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Сергей вышел на чистое первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей, обойдя Николая Хабибулина. Это абсолютный вратарский рекорд среди россиян в НХЛ.
Отметим, что среди действующих голкиперов больше матчей только у Джонатана Куика (826). Рекордсменом Национальной хоккейной лиги является Мартин Бродо (1266).
37-летний Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. Вместе с командой россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошёл до финала турнира (2023). Также голкипер выступал за «Филадельфию Флайерз» (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).
