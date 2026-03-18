Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский установил рекорд среди российских вратарей в НХЛ всех времён

Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил 17 сейвов в проигранном матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:5) и вошёл в историю НХЛ среди соотечественников.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Петтерссон (Росси, Бёзер) – 03:49 (pp)     1:1 Ткачук (Вераге) – 11:41     2:1 Петтерссон (Бёзер, Росси) – 13:40 (pp)     3:1 Росси (Бёзер, Эгрен) – 17:46     3:2 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 31:28     4:2 Рятю (Кейн, Петтерссон) – 34:27     5:2 О'Коннор (Карлссон, Вилландер) – 54:25    

Для Бобровского это был 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Сергей вышел на чистое первое место по матчам в НХЛ среди российских вратарей, обойдя Николая Хабибулина. Это абсолютный вратарский рекорд среди россиян в НХЛ.

Отметим, что среди действующих голкиперов больше матчей только у Джонатана Куика (826). Рекордсменом Национальной хоккейной лиги является Мартин Бродо (1266).

37-летний Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. Вместе с командой россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошёл до финала турнира (2023). Также голкипер выступал за «Филадельфию Флайерз» (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android