«Вегас» дома всухую проиграл «Баффало», у Барбашёва и Дорофеева — «-1»

Утром, 18 марта мск, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Единственные шайбы в матче забросили американские форварды гостей Джош Доун и Джош Норрис. На счету российских хоккеистов хозяев Павла Дорофеева и Ивана Барбашёва нет набранных очков. Оба нападающих завершили встречу с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Обе команды следующие матчи проведут 20 марта: «Вегас» сыграет дома с «Ютой Маммот», а «Баффало» встретится на выезде с «Сан-Хосе Шаркс».