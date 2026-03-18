Вегас Голден Найтс — Баффало Сэйбрз, результат матча 18 марта 2025, счет 0:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вегас» дома всухую проиграл «Баффало», у Барбашёва и Дорофеева — «-1»
Утром, 18 марта мск, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун – 18:02     0:2 Норрис (Кребс, Самуэльссон) – 59:02    

Единственные шайбы в матче забросили американские форварды гостей Джош Доун и Джош Норрис. На счету российских хоккеистов хозяев Павла Дорофеева и Ивана Барбашёва нет набранных очков. Оба нападающих завершили встречу с показателем полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Обе команды следующие матчи проведут 20 марта: «Вегас» сыграет дома с «Ютой Маммот», а «Баффало» встретится на выезде с «Сан-Хосе Шаркс».

