Сергей Бобровский обошёл Николая Хабибулина по числу матчей в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на лёд в проигранной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (2:5) и улучшил свою позицию в рейтинге вратарей по числу сыгранных матчей в североамериканской лиге.

Данный матч стал для Бобровского юбилейным 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Сергей вышел на чистое 18-е место по матчам в НХЛ среди всех вратарей, обойдя Николая Хабибулина. Следующей целью россиянина является показатель Хэрри Ламли (803).

Отметим, что среди действующих голкиперов больше матчей только у Джонатана Куика (826). Рекордсменом Национальной хоккейной лиги является Мартин Бродо (1266).

37-летний Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. Вместе с командой россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошёл до финала турнира (2023). Также голкипер выступал за «Филадельфию Флайерз» (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).