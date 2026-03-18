Кучеров обошёл Маккиннона и приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился хет-триком и двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», где «молнии» одержали победу со счётом 6:2, а также улучшил своё положение в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги текущего розыгрыша.

После этой игры Кучеров набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Он обошёл в данном рейтинге форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, у которого 110 (45+65) очков в 65 матчах. Лидирует в данном соревновании нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 115 (37+78) очков в 69 играх.

В топ-5 бомбардиров также входят форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (97 очков) и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (95 очков).

