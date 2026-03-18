Результаты матчей НХЛ на 18 марта 2026 года

В ночь на 18 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Монреаль Канадиенс» – «Бостон Брюинз» — 3:2 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Каролина Харрикейнз» — 5:1;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Миннесота Уайлд» — 3:4 ОТ;

«Виннипег Джетс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 Б.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3;

«Ванкувер Кэнакс» – «Флорида Пантерз» — 5:2;

«Вегас Голден Найтс» – «Баффало Сэйбрз» — 0:2;

«Сиэтл Кракен» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:6.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 90 очками после 67 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 97 очками после 66 игр.