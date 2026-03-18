Никита Кучеров вышел на третье место в истории «Тампа-Бэй» по количеству хет-триков
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился хет-триком и двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», где «молнии» одержали победу со счётом 6:2. Этот хет-трик стал для россиянина седьмым в карьере.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Пойнт, Гюнцель) – 05:45 0:2 Кучеров (Хагель) – 18:49 0:3 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 20:57 1:3 Макманн (Бенирс) – 21:07 2:3 Макканн (Эберле, Грубауэр) – 29:46 2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 44:35 2:5 Хагель (Гонсалвес, Кучеров) – 56:54 (pp) 2:6 Кучеров (Чирелли) – 57:16
Кучеров вышел на третье место в клубной истории «Тампа-Бэй» по количеству хет-триков, обойдя Венсана Лекавалье (шесть хет-триков). Второе место в истории «молний» занимает Мартен Сан-Луи, оформивший восемь хет-триков. Лидером в клубной истории по количеству хет-триков является Стивен Стэмкос, на счету которого 13 подобных матчей.
После этой игры Кучеров набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров лиги.
