Расписание матчей КХЛ на 18 марта 2026 года

Сегодня, 18 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 18 марта 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – СКА;

17:00. «Салават Юлаев» – «Нефтехимик».

17:00. ХК «Сочи» – «Ак Барс»;

17:00. «Трактор» – «Металлург».

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Автомобилист»;

19:30. «Спартак» – ЦСКА.

19:30. «Динамо» М – «Адмирал».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 96 очками после 67 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 105 очков после 66 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.