Расписание матчей ВХЛ на 18 марта 2026 года

Сегодня, 18 марта, пройдут девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 18 марта 2026 года (время — московское):

12:00. «Кристалл» – «Звезда»;

17:00. «Торос» – «Магнитка».

17:00. «Молот» – «Челмет»;

17:30. «Ижсталь» – «Южный Урал».

18:00. ЦСК ВВС – «Рубин»;

18:30. «Нефтяник» – «Зауралье».

19:00. «Челны» – «Омские Крылья»;

19:00. «Олимпия» – «Горняк-УГМК»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – АКМ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 106 очков в 62 матчах. Второе место занимает «Югра» со 101 очком после 62 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (93 очка в 61 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится сегодня, 18 марта 2026 года.