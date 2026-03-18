Расписание матчей МХЛ на 18 марта 2026 года

Сегодня, 18 марта, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Амурские Тигры»;

17:30. «Тюменский Легион» – «Кузнецкие Медведи»;

18:30. «Локо-76» – «Снежные Барсы»;

18:30. «Реактор» – «Спутник»;

18:30. «Ирбис» – «Чайка»;

19:00. «Крылья Советов» – МХК «Динамо-Карелия».

19:00. МХК «Атлант» – «Академия СКА»;

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 103 очками после 59 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 82 очка после 56 матчей.