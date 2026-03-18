Бобровский — о 800 матчах в НХЛ: я всё ещё тот ​​маленький ребёнок, который любит эту игру

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о достижении отметки в 800 сыгранных матчей в НХЛ. Бобровский обошёл Николая Хабибулина и стал первым российским голкипером, проведшим 800 матчей в лиге.

«Это моя жизнь, мне нравится всё. Мне нравится подготовка к матчам, нравятся эмоции, которые я испытываю во время игр. Иногда тебя переполняют эмоции, как сегодня вечером, и это тяжело, но потом ты просыпаешься утром и стараешься изо всех сил справиться с этим, сосредоточиться на броске по воротам и создать хороший настрой. Бывают взлёты и падения, но это весело. Это всё ещё во мне. Я всё ещё тот ​​маленький ребёнок, который любит эту игру», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.