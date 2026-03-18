Бобровский — о 800 матчах в НХЛ: я всё ещё тот маленький ребёнок, который любит эту игру
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о достижении отметки в 800 сыгранных матчей в НХЛ. Бобровский обошёл Николая Хабибулина и стал первым российским голкипером, проведшим 800 матчей в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Петтерссон (Росси, Бёзер) – 03:49 (pp) 1:1 Ткачук (Вераге) – 11:41 2:1 Петтерссон (Бёзер, Росси) – 13:40 (pp) 3:1 Росси (Бёзер, Эгрен) – 17:46 3:2 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 31:28 4:2 Рятю (Кейн, Петтерссон) – 34:27 5:2 О'Коннор (Карлссон, Вилландер) – 54:25
«Это моя жизнь, мне нравится всё. Мне нравится подготовка к матчам, нравятся эмоции, которые я испытываю во время игр. Иногда тебя переполняют эмоции, как сегодня вечером, и это тяжело, но потом ты просыпаешься утром и стараешься изо всех сил справиться с этим, сосредоточиться на броске по воротам и создать хороший настрой. Бывают взлёты и падения, но это весело. Это всё ещё во мне. Я всё ещё тот маленький ребёнок, который любит эту игру», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
