«У него невероятная страсть к игре». Морис оценил подготовку Бобровского к матчам в НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре российского вратаря Сергея Бобровского и его кропотливой подготовке к матчам.

«Когда наблюдаешь за будущими игроками Зала славы, теми немногими парнями, которых я тренировал, одна из самых сложных вещей, которые нужно делать в зрелом возрасте, — это все мелочи, необходимые для достижения величия, а он вкладывает так много времени в свою игру. У него, должно быть, невероятная страсть и любовь к игре, раз он тратит на неё столько часов каждый день. Это каждая деталь его жизни — что он ест, когда спит — все эти вещи необходимы для того, чтобы быть великим. Ему не надоедает делать эти вещи», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Сергей Бобровский обошёл Николая Хабибулина и стал первым российским вратарём с 800 матчами в НХЛ.