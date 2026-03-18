Кучеров стал седьмым игроком НХЛ, набравшим не менее 110 очков в четырёх сезонах подряд

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился хет-триком и двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», где «молнии» одержали победу со счётом 6:2. Кучеров стал седьмым игроком НХЛ, набравшим не менее 110 очков в четырёх сезонах подряд.

Кроме россиянина, набрать 110+ очков в четырёх сезонах подряд удавалось Уэйну Гретцки, Майку Босси, Ги Лефлёру, Филу Эспозито, Марселю Дионну и Натану Маккиннону.

Также Никита стал пятым игроком в НХЛ после Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Марио Лемье и Пэта Лафонтена, который набрал не меньше трёх очков в трёх выездных матчах подряд.

В текущем сезоне Кучеров набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах.