Никита Кучеров обошёл Евгения Малкина по количеству матчей с пятью очками

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился хет-триком и двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», где «молнии» одержали победу со счётом 6:2. Кучеров записал на свой счёт девятый матч в карьере с пятью очками и обогнал другого российского форварда Евгения Малкина, заняв третье место среди действующих игроков по этому показателю.
Кучеров вышел на чистое третье место среди действующих игроков по количеству матчей с пятью очками, уступив только Коннору Макдэвиду (13) и Натану Маккиннону (11). В истории НХЛ среди европейских хоккеистов Никита делит по этому показателю третье место с Петером Форсбергом, Теэму Селянне и Кентом Нильссоном (у всех – по девять). Выше идут только Яри Курри (16) и Петер Штястны (12).
В текущем сезоне Кучеров набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах.
- 18 марта 2026
