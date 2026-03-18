Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня 18 марта.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Пойнт, Гюнцель) – 05:45     0:2 Кучеров (Хагель) – 18:49     0:3 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 20:57     1:3 Макманн (Бенирс) – 21:07     2:3 Макканн (Эберле, Грубауэр) – 29:46     2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 44:35     2:5 Хагель (Гонсалвес, Кучеров) – 56:54 (pp)     2:6 Кучеров (Чирелли) – 57:16    

Первой звездой признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся хет-триком и двумя результативными передачами в победном выездном матче с «Сиэтл Кракен» (6:2). Форвард в пятый раз в карьере достиг отметки 110 очков за сезон и вышел на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона.

Вторая звезда – форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон с дублем в ворота «Флориды Пантерз» (5:2). Швед прервал 20-матчевую серию без голов и достиг отметки 200 заброшенных шайб в регулярках.

Третья звезда – вратарь «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, оформивший шат-аут в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:0) при 28 отражённых бросках.

«Гениальный игрок!» Кучеров оформил хет-трик и набрал пять очков, войдя в историю НХЛ
