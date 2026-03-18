Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня 18 марта.

Первой звездой признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся хет-триком и двумя результативными передачами в победном выездном матче с «Сиэтл Кракен» (6:2). Форвард в пятый раз в карьере достиг отметки 110 очков за сезон и вышел на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона.

Вторая звезда – форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон с дублем в ворота «Флориды Пантерз» (5:2). Швед прервал 20-матчевую серию без голов и достиг отметки 200 заброшенных шайб в регулярках.

Третья звезда – вратарь «Баффало Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, оформивший шат-аут в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:0) при 28 отражённых бросках.