«Гениальный хоккеист!» Главный тренер «Тампы» оценил игру Кучерова в матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил восхищение игрой российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Сиэтл Кракен» (6:2). Россиянин оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.

«У него слишком много таких матчей. Я видел, как он только что набирал 1100 очков. Ну, теперь у него уже 1105. Гениальный хоккеист!» — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Кучеров записал на свой счёт девятый матч в карьере с пятью очками и обогнал другого российского форварда Евгения Малкина, заняв третье место среди действующих игроков по этому показателю. В текущем сезоне Кучеров набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах.