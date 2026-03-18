«Гениальный хоккеист!» Главный тренер «Тампы» оценил игру Кучерова в матче с «Сиэтлом»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил восхищение игрой российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Сиэтл Кракен» (6:2). Россиянин оформил хет-трик и отдал две результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Пойнт, Гюнцель) – 05:45 0:2 Кучеров (Хагель) – 18:49 0:3 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 20:57 1:3 Макманн (Бенирс) – 21:07 2:3 Макканн (Эберле, Грубауэр) – 29:46 2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 44:35 2:5 Хагель (Гонсалвес, Кучеров) – 56:54 (pp) 2:6 Кучеров (Чирелли) – 57:16
«У него слишком много таких матчей. Я видел, как он только что набирал 1100 очков. Ну, теперь у него уже 1105. Гениальный хоккеист!» — цитирует Купера пресс-служба клуба.
Кучеров записал на свой счёт девятый матч в карьере с пятью очками и обогнал другого российского форварда Евгения Малкина, заняв третье место среди действующих игроков по этому показателю. В текущем сезоне Кучеров набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах.
Материалы по теме
- 18 марта 2026
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:34
-
08:20
-
08:14
-
07:59
-
07:54
-
07:48
-
07:45
-
07:36
-
07:04
-
05:11
-
04:52
-
04:49
-
04:45
- 17 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:51
-
22:40