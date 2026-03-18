Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров отреагировал на уникальное достижение Дамира Шарипзянова в КХЛ

Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался о новом бомбардирском рекорде защитников КХЛ, который установил игрок обороны «Авангарда» Дамир Шарипзянов. На счету хоккеиста 66 очков в текущем сезоне.

«Конечно, вчерашний матч в Минске получился особенным. Не успели мы отойти от рекордов нападающего Вадима Шипачёва, как получили новое уникальное событие для нашей лиги, на этот раз установленное защитником «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым. Помню, как Дамир начинал у меня: мальчишка с рюкзачком, который усердно работал, постоянно улыбался и старался всегда выполнять тренерское задание. Мы видим, что получилось. Теперь Дамир вырос в уникального защитника, с чем мы его и поздравляем.

Вообще нынешний регулярный чемпионат получился хоть и затянутым, но достаточно интересным и богатым на события. Теперь ждём яркого хоккея и неожиданных результатов в плей-офф. Хочется, чтобы все судейские скандалы остались позади, а в розыгрыше Кубка Гагарина команды показывали свои лучшие качества на льду. И, конечно, обошлись без травм и повреждений. Яркий показ встреч по федеральному спортивному телевидению нам гарантирован, а болельщики на трибунах организуют аншлаги», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android