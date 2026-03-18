Андрей Назаров отреагировал на уникальное достижение Дамира Шарипзянова в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о новом бомбардирском рекорде защитников КХЛ, который установил игрок обороны «Авангарда» Дамир Шарипзянов. На счету хоккеиста 66 очков в текущем сезоне.

«Конечно, вчерашний матч в Минске получился особенным. Не успели мы отойти от рекордов нападающего Вадима Шипачёва, как получили новое уникальное событие для нашей лиги, на этот раз установленное защитником «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым. Помню, как Дамир начинал у меня: мальчишка с рюкзачком, который усердно работал, постоянно улыбался и старался всегда выполнять тренерское задание. Мы видим, что получилось. Теперь Дамир вырос в уникального защитника, с чем мы его и поздравляем.

Вообще нынешний регулярный чемпионат получился хоть и затянутым, но достаточно интересным и богатым на события. Теперь ждём яркого хоккея и неожиданных результатов в плей-офф. Хочется, чтобы все судейские скандалы остались позади, а в розыгрыше Кубка Гагарина команды показывали свои лучшие качества на льду. И, конечно, обошлись без травм и повреждений. Яркий показ встреч по федеральному спортивному телевидению нам гарантирован, а болельщики на трибунах организуют аншлаги», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.