Нападающий Никита Попугаев продлил контракт с «Шанхайскими Драконами»

Нападающий Никита Попугаев продлил контракт с «Шанхайскими Драконами», сообщает пресс-служба китайского клуба. Сообщается, что контракт продлён сроком на один год.

Текущий сезон вышел самым успешным в карьере Никиты в КХЛ. Форвард набрал 25 очков в 52 матчах — забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач.

Попугаев сезон-2024/2025 проводил в «Ладе», с которой недавно расторг контракт. В его активе 38 игр и 20 (13+7) очков при показателе полезности «-5».

Всего в Континентальной хоккейной лиге 27-летний нападающий провёл 249 матчей, в которых набрал 87 очков — забросил 47 шайб и отдал 40 результативных передач.

