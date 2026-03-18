Кофилд стал первым игроком «Монреаля» за 32 года, достигшим отметки в 40 шайб
Поделиться
Форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд забил победный гол в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). Кофилд стал первым игроком «Канадиенс» за 32 года, достигшим отметки в 40 шайб.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 02:22 (pp) 1:1 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 10:31 1:2 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 25:41 2:2 Андерсон (Хатсон, Галлахер) – 33:15 3:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 64:38
В последний раз 40 голов за сезон забивал Венсан Дамфусс. Для этого форварду потребовалось 84 игры в сезоне-1993/1994. Клубный рекорд по голам делят Стив Шатт (60 в 80 матчах сезона-1976/1977) и Ги Лафлёр (60 в 78 матчах сезона-1977/1978).
На счету Кофилда 68 (40+28) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+21». Он занимает второе место в гонке снайперов лиги, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо» (45 шайб в 65 играх).
