Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кофилд стал первым игроком «Монреаля» за 32 года, достигшим отметки в 40 шайб

Комментарии

Форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд забил победный гол в овертайме и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). Кофилд стал первым игроком «Канадиенс» за 32 года, достигшим отметки в 40 шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 02:22 (pp)     1:1 Судзуки (Слафковски, Кофилд) – 10:31     1:2 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 25:41     2:2 Андерсон (Хатсон, Галлахер) – 33:15     3:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 64:38    

В последний раз 40 голов за сезон забивал Венсан Дамфусс. Для этого форварду потребовалось 84 игры в сезоне-1993/1994. Клубный рекорд по голам делят Стив Шатт (60 в 80 матчах сезона-1976/1977) и Ги Лафлёр (60 в 78 матчах сезона-1977/1978).

На счету Кофилда 68 (40+28) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+21». Он занимает второе место в гонке снайперов лиги, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо» (45 шайб в 65 играх).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android