«Сибирь» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 18 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и СКА. Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Ранее сильнее был петербургский клуб со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 66 игр, в которых набрал 79 очков, и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 65 очками после 66 матчей находится на восьмой строчке Востока.