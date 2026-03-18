«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится игра между «Спартаком» и ЦСКА. Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» с 77 очками после 66 встреч располагается на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. У ЦСКА после 67 матчей в активе 82 очка, он занимает четвёртое место в таблице Запада. Это будет заключительная встреча команд в сезоне.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.