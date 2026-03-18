Ткачук — о Бобровском: самый добрый и щедрый партнёр по команде, что у меня был

Ткачук — о Бобровском: самый добрый и щедрый партнёр по команде, что у меня был
Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук охарактеризовал российского вратаря Сергея Бобровского как очень доброго человека, помогающего многим людям вокруг.

«Самое любимое в нём – какой он человек. Насколько он щедрый и добрый. Думаю, если не знать его лично, это сложно понять, но, пожалуй, это самый щедрый партнёр по команде из всех, с кем мы играли – он заботится о партнёрах, тренерах, персонале, вообще обо всех. Потрясающий семьянин», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Сергей Бобровский обошёл Николая Хабибулина и стал первым российским вратарём с 800 матчами в НХЛ. 37-летний Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. Вместе с командой россиянин выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025) и один раз дошёл до финала турнира (2023).

