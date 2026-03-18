«Трактор» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 18 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится матч между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 марта 2026, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет заключительная игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. «Трактор» с 71 очком после 66 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» располагается на первой строчке в таблице Востока, заработав 105 очков после 66 игр.