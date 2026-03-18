Джек Хьюз: пытаюсь вернуть свою «золотую» шайбу из музея хоккейной славы

Форвард сборной США и «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз заявил, что хочет забрать победную шайбу, заброшенную им в овертайме финала Олимпиады-2026 со сборной Канады (2:1 ОТ). После игры её передали в Зал хоккейной славы в Торонто, где она выставлена в секции, посвящённой прошедшим Играм в Италии.

«Я пытаюсь получить эту шайбу. То, что она находится в Зале славы – полная чушь. Зачем она им? Хочу вернуть её даже не для себя, а для отца. Он настоящий коллекционер и был бы в полном восторге. Знаю, что у отца нашлось бы особенное место для неё», – цитирует Хьюза ESPN.

Хьюз провёл на ОИ-2026 шесть матчей и набрал 7 (4+3) очков.