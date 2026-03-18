«Никто просто так не заменит его». Форвард «Эдмонтона» о травме Драйзайтля до конца сезона

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о травме форварда Леона Драйзайтля. Немецкий нападающий выбыл до конца регулярного сезона.

«Мы потеряли игрока, который постоянно забивает по 50 голов и отдаёт много результативных передач. Травмы случаются. Это часть игры. Нам повезло, что Леон долго был здоров. Я не думаю, что он пропускал длительный период времени из-за травм. Как команда мы знаем, в каком положении находимся, знаем, насколько плотная борьба в турнирной таблице. Впереди много игр внутри дивизиона, и мы лишились одного из лучших игроков в мире. Никто просто так не заменит его. Каждое звено, каждый игрок должны играть немного лучше, и коллективно как команда вы будете играть лучше», — цитирует Хаймана пресс-служба клуба.