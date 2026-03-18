А. Коваленко: если ЦСКА выиграет Кубок, никто не вспомнит, в какой хоккей они играли

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением об игре ЦСКА в текущем регулярном сезоне КХЛ. Армейцы занимают четвёртое место в Западной конференции, набрав 82 очка в 67 матчах.

– Не скажу, что армейцы такая уж закрытая команда. В КХЛ многие играют от обороны и уделяют ей ещё больше внимания. Возьмите последний матч ЦСКА с «Сибирью», когда Новосибирск сыграл вторым номером и, например, в третьем периоде лишь пару раз пересёк чужую синюю линию. Но эта игра принесла Новосибирску долгожданную путёвку в плей-офф – и все были счастливы.

– Мы так понимаем, что тренер «Нефтехимика» покритиковал стиль ЦСКА.
– Послушайте, если команда на букву «Ц» выиграет Кубок Гагарина, потом никто даже не вспомнит, в какой хоккей она играла. Результат определяет всё – в том числе воспоминания! Сейчас, например, никто не скажет, каким был стиль нашего «Локомотива» в начале века – но все знают, что именно эта команда была чемпионом. Или ещё один пример – наша олимпийская сборная на Олимпиаде в Нагано играла весело, в атаку, но в финале, увы, золото взяла оборонительная команда Чехии. Как ни жаль, но именно она и осталась в истории, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Матч «Спартак» — ЦСКА 18 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
