ИИХФ перенесла чемпионат мира во 2-м и 4-м дивизионах из-за конфликта на Ближнем Востоке

Международная федерация хоккея перенесла чемпионат мира во втором и четвёртом дивизионах из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«В соответствии с решением Совета ИИХФ, турниры, запланированные на 20-26 апреля 2026 года в Объединённых Арабских Эмиратах и ​​на 12-18 апреля 2026 года в Кувейте, не состоятся в указанные сроки из-за текущей ситуации в регионе. Это решение было принято после тщательной оценки обстоятельств. Безопасность остаётся главным приоритетом. Вопрос будет дополнительно обсуждаться на следующем заседании Совета, где будет принято решение о статусе чемпионатов», – сказано в сообщении пресс-службы ИИХФ.

В группе А второго дивизиона (четвёртый по рангу уровень) чемпионата мира должны сыграть Хорватия, Бельгия, Австралия, Сербия, ОАЭ и Грузия. В четвёртом дивизионе (восьмой по рангу уровень) планируется участие Сингапура, Индонезии, Ирана, Армении, Кувейта и Малайзии.